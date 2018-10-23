خبراء يحذرون من نقص الوعي بسرطان المبيض ويدعون للفحص والانتباه للأعراض

سرطان قاتل بشكل أكبر من غيره من السرطانات يصيب النساء ولكن قلة منهن سمعن به، هذا ما حذر منه خبراء وأطلقوا عليه "نقص الوعي المثير للدهشة" بأعراض سرطان المبيض بعد أن كشفت دراسة أن ثلثي النساء لم يسمعن بالمرض قبل تشخيصهن.

يتم تشخيص ما يقرب من 240 ألف امرأة حول العالم بسرطان المبيض كل عام وتصمد على قيد الحياة لخمس سنوات أخرى بعد التشخيص أقل من نصفهن. إلا أن التحالف العالمي لسرطان المبيض يقدر أن واحدة من كل ست نساء، أي 40 ألف إمرأة، يقضين بعد ثلاثة أشهر من إخطارهن بأنهن مصابات بالمرض. ويتم تشخيص ما يقرب من 20 ألف امرأة في الولايات المتحدة بسرطان المبيض سنوياً