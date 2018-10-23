الشرطة الفرنسية تجلي 1800 مهاجر من مخيم شمال البلاد

قامت قوات الشرطة الفرنسية بإخلاء مخيم "غراند سينث" للمهاجرين غير الشرعيين بالقرب من مدينة دونكيرك شمال البلاد حيث يقيم حوالي 1800 شخص، في سادس عملية من هذا النوع خلال خمسة أشهر.

وانتشر المئات من رجال الشرطة والدرك منذ الساعة السابعة والنصف صباحاً في معسكر بويثوك، التي تضم مجموعة من البحيرات والغابات الصغيرة التي يقيم فيها المهاجرون، ومعظمهم من الأكراد العراقيين.

ومن المرتقب أن يزور وزير الداخلية الجديد كريستوف كاستانر، الذي أكد الأحد أنه يريد "وضع حد" للوضع هناك بعد ظهر هذا الثلاثاء.