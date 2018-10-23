إيطاليا تقول إن رفض ميزانيتها من قبل الاتحاد الأوروبي ليس مفاجئا وتدعو إلى "الاحترام"

رفضت المفوضية الأوروبية رسميا مشروع الميزانية الإيطالية، الثلاثاء، وهي خطوة غير مسبوقة للسلطات المالية في منطقة اليورو، فيما ردت روما بأنها غير متفاجئة، ودعت إلى "الاحترام".
وكان مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية، بيير موسكوفيتشي، ومفوض الاتحاد الأوروبي لليورو، فالديس دومبروفيسك، قد تحدثا للصحفيين بعد ظهر اليوم، مؤكدين أن المفوضية سترفض ميزانية إيطاليا المثقلة بالديون.
وقال دومبروفيسك: "اليوم، ولأول مرة، فإن اللجنة ملزمة بالطلب من بلد في منطقة اليورو بتنقيح مسودة خطة ميزانيته"، وأضاف أن" الكرة الآن في ملعب الحكومة الإيطالية".
ويأتي ذلك بعد أن بعث وزير الاقتصاد الإيطالي، جيوفاني تريا، برسالة إلى المفوضية الأوروبية، الاثنين، مفادها أن بلاده ستواصل دعم اقتراح الميزانية في مواجهة الانتقادات.
وأوضح تريا أن الاقتراح يستند إلى الأداء الاقتصادي الضعيف لإيطاليا، بعد أن فشل في تحقيق نمو كبير خلال العقد الماضي منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2008.
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كما أشار في الرسالة إلى أن الحكومة ستتدخل إذا فشلت في تلبية أهداف العجز.
وبعد هذا الرفض، سيكون أمام الحكومة الإيطالية ثلاثة أسابيع للرد.