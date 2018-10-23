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العاهل الأردني يحضر إحدى جلسات مؤتمر الاستثمار مع ولي العهد السعودي

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العاهل الأردني يحضر إحدى جلسات مؤتمر الاستثمار مع ولي العهد السعودي

العاهل الأردني يحضر إحدى جلسات مؤتمر الاستثمار مع ولي العهد السعودي
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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ظهر في إحدى جلسات مؤتمر الاستثمار في الرياض اليوم الثلاثاء.

وحضر الأمير محمد بن سلمان مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض مع العاهل الأردني الملك عبد الله.

بعدها غادر ولي العهد السعودي قاعة المؤتمر بعدما أكد أنه راض عن مؤتمر الاستثمار، لم يوجه كلمة للمؤتمر.

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