أبرز النقاط في خطاب أردوغان بشأن ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي

في خطابه الموجه لأعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان البرلمان التركي تناول الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء ملابسات قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد أسابيع من الغموض والتصريحات المتضاربات والتسريبات الصحفية أفضت أخيرا إلى اعترافالسعودية بمقتله أثناء التحقيق معه على يد مجموعة من السعودية.

أردوغان قال في خطابه الذي تأرجح بين عرض لما تملكه تركيا من أدلة من جهة وتوجيه مجموعة من الأسئلة على الجانب السعودي من جهة أخرى، إن هناك مؤشرات قوية على أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ’’بطريقة وحشية‘‘ كان مدبّرا وإنه غير راض عن تحميل السعودية المسؤولية لبعض أفراد مخابراتها بعدما قالت الرياض إنها عملية انحرفت عن مسارها.