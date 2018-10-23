مع كل تجربة جديدة لناسا وفيديو تنشره يصور هذه التجربة تنال الوكالة إعجاباً واسعاً حول العالم، أحدث هذه التجارب المبهرة هو اختبار حديث لنظام "الغمر المائي" كجزء من الاستعدادات لنظام إطلاق الفضاء الجديد، والذي يتضمن إطلاق 450 ألف غالون من الماء على منصة الإطلاق في مركز كنيدي للفضاء.
شاهد: ناسا تغمر صاروخاً عند إطلاقه بـ450 ألف غالون ماء خلال دقيقة!
شاهد: ناسا تغمر صاروخاً عند إطلاقه بـ450 ألف غالون ماء خلال دقيقة!
وفقاً لوكالة ناسا، يتم استخدام نظام الغمر المائي للحد من الحرارة الشديدة والطاقة الناتجة عن إطلاق الصواريخ.
نظام الإطلاق الفضائي هو في الأساس صاروخ عملاق ستستخدمه ناسا في سلسلة من الرحلات إلى القمر والمريخ.
وقالت ناسا إن هذا النظام مصمم لنقل حمولات أكبر وتوليد المزيد من الطاقة، الأمر الذي قد يفتح الباب لمهمات الفضاء البعيد بما في ذلك البعثات العلمية الروبوتية إلى أماكن مثل المريخ وزحل والمشتري.
وكشفت الوكالة أيضًا عن إجراء تعديلات على اللوحة بعد اختبار سابق للتدفق الرطب لتحسين أداء النظام الذي يفسر على الأرجح الفيديو المهيب.
وستكون مهمة الاستكشاف -1 ، وهي المهمة الأولى لاستخدام نظام الإطلاق الفضائي، بمثابة اختبار للنظام الجديد ومركبة أوريون الفضائية الجديدة، التي تم إنشاؤها لحمل أطقم رواد الفضاء في رحلات فضائية عميقة، ومن المتوقع إطلاقه في يونيو 2020.
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