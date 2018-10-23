بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات هائلة ومفاجئة اضطر عمال الإنقاذ لسحب السكان العالقين جواً من بلداتهم الواقعة جنوب إسبانيا.
شاهد: فرق الإطفاء تنقذ جواً سكان جنوب إسبانيا من الأمطار والفيضانات
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شاهد: فرق الإطفاء تنقذ جواً سكان جنوب إسبانيا من الأمطار والفيضانات
ووفقاً لخدمة الاطفاء فان الامطار الغزيرة التي اجتاحت الشوارع أجبرت مئات الاشخاص على النزوح من ديارهم في مقاطعة مالقة.
وأصدر الحرس المدني لقطات لعمليات الإنقاذ بطائرة هليكوبتر في كورتيس دي لا فرونتيرا.
وكانت الفيضانات قد تسبب بمقتل رجل إطفاء الأحد.
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