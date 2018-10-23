قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء إن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية استقبل اثنين من عائلة الصحفي جمال خاشقجي في الرياض.
العاهل السعودي وولي العهد يقدمان العزاء لأسرة خاشقجي
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العاهل السعودي وولي العهد يقدمان العزاء لأسرة خاشقجي
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وأضافت أن الملك سلمان استقبل "سهل بن أحمد خاشقجي وصلاح بن جمال خاشقجي وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع".
وقد عبر الملك وولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي بحسب ما ذكرت وكالةالأنباء السعودية.
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