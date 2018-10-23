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الشرطة: العثور على عبوة ناسفة في منزل جورج سوروس

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الشرطة: العثور على عبوة ناسفة في منزل جورج سوروس

الشرطة: العثور على عبوة ناسفة في منزل جورج سوروس
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قالت الشرطة إنها عثرت على عبوة ناسفة في صندوق بريد خارج منزل الملياردير الأميركي من أصل مجري جورج سوروس يوم الاثنين وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن فريقا من خبراء المتفجرات تولى تفجيرها في منطقة غابات قريبة.

ويعدّ جورج سوروس هدف حملة إعلامية شرسة من حكومة بلده المجر وشخصية مكروهة بين نشطاء يمينيين في شرق أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت شرطة تاون اوف بدفورد في بيان إن السلطات توجهت إلى المنزل في كاتونا بنيويورك بعد تلقي مكالمة هاتفية عن طرد مشبوه حوالي الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة زوالا، بالتوقيت المحلي.

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وفتح موظف في مقر إقامة سوروس الطرد ووجد ما بدا أنه عبوة ناسفة. وقالت الشرطة إن الموظف وضع الطرد في منطقة غابات واتصل بالسلطات.

وذكر مسؤول من الشرطة لصحيفة "نيويورك تايمز" أن فريق المفرقعات وصل وفجرها، أضافت الصحيفة أنّ سوروس لم يكن في المنزل وقت العثور على الطرد.