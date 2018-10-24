قالت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء إن شرطة نيويورك عثرت على مواد متفجرة في البريد الخاص بالرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
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العثور على مواد متفجرة في طرد بريدي أرسل إلى عائلة كلينتون
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العثور على مواد متفجرة في طرد بريدي أرسل إلى عائلة كلينتون
ونقلت الصحيفة "عن مصادر في جهاز الأمن السري في المباحث الفيدرالية الأمريكية المكلفة بحماية بيل وهيلاري كلينتون، أنه عثر على الجهاز من قبل فني يعمل على تنقيح البريد الخاص بالرئيس الأمريكي الأسبق والمرشحة الأمريكية السابقة للرئاسة. وأضافت المصضادر أن هذه المواد تشبه تلك التي وصلت مقر إقامة الملياردير الأمريكي الشهير، جورج سوروس.
وندد البيت الأبيض في بيان له "بالشروع في هجمات عنيفة متعمدة" على أوباما وأسرة كلنتون وشخصيات عامة أخرى