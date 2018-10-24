فرنسا لن تتخذ قرارات بشأن السعودية حتى انتهاء التحقيقات بمقتل خاشقجي

قال بنجامين غريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية للصحفيين يوم الأربعاء إن فرنسا ستتخذ الإجراءات الملائمة إذا ثبت بوضوح ضلوع السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأضاف غريفو "ما دامت لم تثبت الحقائق بوضوح وتدعمها أجهزتنا الاستخباراتية، لن نتخذ أي قرار".
وتابع قائلا "لكن من ناحية أخرى، بمجرد إلقاء الضوء على الأمر وتأكيده من قبل أجهزتنا، بناء على فرضية ثبوت مسؤولية السعودية، عندها سنستنبط النتائج الضرورية ونتخذ إجراءات".
وأضاف أن مثل هذا التحرك لن يتضمن فقط الحد من مبيعات الأسلحة.
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وتأتي تصريحات غريفو بعد يوم من رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرد على أسئلة الصحفيين عما إذا كانت بلاده ستحذو حذو ألمانيا وإيقاف صادراتها العسكرية للسعودية على خلفية مقتل خاشقجي.
وانفعل ماكرون، أثناء حضوره لفعاليات معرض "يورونيفال" للأسلحة والمعدات العسكرية البحرية، على الصحفيين وقال إن المعرض ليس الحدث المناسب للتعليق على قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوقف تصدير الأسلحة للسعودية.
وقال: "لست مجبراً على الرد لمجرد أن قائداً أدلى ببيان ما".