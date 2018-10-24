هل تشعر بالغضب؟ نفِّس عن غضبك كله، وحطم شيئا ما، ولكن لا تدعه بداخلك، فإن الآثار المترتبة على ذلك بالغة التعقيد. فإذا كنت سريع الغضب وامتلأت بالشحنات السلبية فلا تتردد في الذهاب إلى ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية للتهوين عن نفسك بعض الشئ.
إذا أثقلتك همومك.. جرب الدخول إلى هذه الغرفة للتنفيس عن غضبك
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إذا أثقلتك همومك.. جرب الدخول إلى هذه الغرفة للتنفيس عن غضبك
الطريقة تبدو عنيفة وغريبة ولكنها أثبتت فاعليتها في الولاية التي ابتكرت غرفة اسمتها بغرفة الغضب، كل من يدخلها يأخذ على الفور مطرقة عملاقة ليبدأ في تحطيم وسحق كل ما يوجد حوله.
علماء وأطباء النفس أكدوا على فاعلية هذا العلاج الجديد للترويح عن النفس الغاضبة المتوترة من كثرة أعباء الحياة.
يمكنك أيضا استخدام مضارب البيسبول الخشبية لتحطيم الزجاج وأجهزة التلفزيون.. نفس عن غضبك بلا حرج..
مجلة Psychology Today حذرت من اللجوء إلى الروح العدائية خارج الغرفة والفصل الفوري بين الغرفة والحياة الحقيقية وإلا سيتحول الأمر إلى جريمة.