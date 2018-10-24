إيرلندا: جهود لانتشال رفات مئات أطفال من مقبرة جماعية وإعادة دفنهم بشكل لائق

وافقت حكومة إيرلندا يوم أمس الثلاثاء على استخراج وإعادة دفن رفات مئات الأطفال الذي ماتوا قبل عقود وتركوا في قبور غير مميزة في موقع كان يضم دار أيتام كاثوليكية سابقة في بلدة توام غربي البلاد.

وكانت السلطات قد عثرت على الرفات العائدة لاطفال تتراوح أعمارهم ما بين 35 أسبوعا وثلاث سنوات في نحو 20 غرفة أسفل مبنى دار "منزل إنقاذ الام والرضيع" للراهبات الذي كان يستقبل النساء الحوامل من ضحايا حوادث الاغتصاب والسيدات غير المتزوجات ليضعن أطفالهم.

وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة دبلن، بمشاركة أقارب الضحايا، أكدت وزيرة الطفولة في إيرلندا كاثرينا زابوني على التزامها "بضمان أن جميع الأطفال دفنوا في هذا الموقع سيكون لهم مراسم دفن كريمة ومحترمة"، حسب تعبيرها.