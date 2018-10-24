الشرطة الإسرائيلية تعتدي على رهبان أقباط خلال اعتصام بساحة كنيسة القيامة

اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء على عدد من رهبان بطريركية الأقباط الأرثوذكسية المصرية خلال اعتصامهم بساحة كنيسة القيامة في القدس احتجاجاً على رفض الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ أعمال ترميم بموقع دير السلطان.

ووثقت صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الشرطة الإسرائيلية بالتعدي على وضرب عدد من الرهبان، كما قامت بالقبض على أحدهم قبل إطلاق سراحه لاحقاً.