الشرطة الإسرائيلية تعتدي على رهبان أقباط خلال اعتصام بساحة كنيسة القيامة

View this post on Instagram

??#Palestine || Israeli soldiers brutally arrested a #Coptic #monk and assaulted others in the yard of #Church of the Holy Sepulchre in #Jerusalem . . شرطة الاحتلال تعتدي صباح اليوم على رجال الدين المسيحي "الأقباط" في محيط #كنيسة_القيامة بالقدس المُحتلة.