كونتي: يجب إنهاء عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية على موسكو

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، الأربعاء، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا يجب أن تنتهي، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت حكومته مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي زيادة أخرى في القيود الاقتصادية.
وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "من الصواب دعم العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا وروسيا".
وأضاف: "بالنسبة لإيطاليا، لا تمثل العقوبات نهاية أبدا، فهي أداة يجب إنهاؤها في أقرب وقت ممكن".
والتقى بوتين وكونتي مع رجال أعمال وممثلين عن شركات روسية وإيطالية كبرى.
منصة روسية إيطالية
وخلال الاجتماع، أعلن بوتين أن العمل جار على إنشاء منصة روسية إيطالية مشتركة للاستثمار، لتساعد الشركات الإيطالية في عملها داخل السوق الروسية.
وقال بوتين: "العمل جار على مبادرة كبيرة لإنشاء منصة استثمارية روسية – إيطالية. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق قبل عدة سنوات، لكن تم تعليقه".
كما أكد سعي موسكو لتهيئة ظروف ملائمة بأكبر قدر ممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فيها الإيطالية.
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من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي أن حكومة بلاده مستعدة لدعم الشركات التي تعتزم تعزيز التعاون مع الشركات الروسية.
وأضاف أن بلاده تسعى للاستفادة من كافة الإمكانيات التي توفرها السوق الروسية.