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الصحفي الياباني الذي احتجزه متشددون بسوريا 40 شهرا يتوجه نحو بلاده

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الصحفي الياباني الذي احتجزه متشددون بسوريا 40 شهرا يتوجه نحو بلاده

الصحفي الياباني الذي احتجزه متشددون بسوريا 40 شهرا يتوجه نحو بلاده
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(Reuters)
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أبلغ الصحفي الياباني الذي احتجزه متشددون في سوريا 40 شهرا رويترز الأربعاء بأنه "سعيد" لأنه سيعود إلى بلاده، مضيفا أنه لم يحدد بعد ما سيفعله مستقبلا. وقال جومبي ياسودا على متن رحلة من أنطاكيا في جنوب تركيا في الطريق إلى اسطنبول التي سيتوجه منها إلى طوكيو "أنا سعيد بأن بوسعي العودة لليابان. وفي الوقت نفسه لا أعرف ماذا سيحدث من هنا أو ماذا علي أن أفعل".

وأطلق سراح جومبي (44 عاما) الثلاثاء، وهو صحفي حر قالت تقارير إن جماعة تابعة للقاعدة احتجزته بعد دخوله سوريا من تركيا عام 2015.

وقال "لا أفكر فيما يتعين علي أن أفعل". وأضاف أنه لم يتحدث اليابانية منذ 40 شهرا وكان يجد صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة.

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