قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن فرنسا قد تتخذ بالتنسيق مع شركائها إجراء ضد من تثبت مسؤوليتهم عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
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ماكرون وماي يضيقان الخناق على الملك سلمان بشأن رواية مقتل خاشقجي
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ماكرون وماي يضيقان الخناق على الملك سلمان بشأن رواية مقتل خاشقجي
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ماكرون عبر في اتصال هاتفي مع الملك سلمان عن غضبه الشديد إزاء مقتل خاشقجي وطلب منه الكشف الكامل عن ملابسات الحادث. وقال قصر الإليزيه إن الزعيمين بحثا أيضا الوضع في اليمن وسوريا.
من جهته، قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية إن تيريزا ماي أجرت اتصالا هاتفيا بالعامل السعودي لتؤكد على مخاوف بريطانيا الشديدة بشأن مقتل خاشقجي. وأبلغت ماي الملك سلمان أن تفسير مقتل خاشقجي يفتقر للمصداقية كما حثته على التعاون مع السلطات التركية والتزام الشفافية بشأن نتائج التحقيق.