أعلنت مدريد حظر استخدام دراجات السكوتر الكهربائية على جوانب الطرقات، كواحد من عدة تدابير صارمة ضد تقنيات النقل الجديدة قالت إنها كجزء من حملة لخفض مستويات تلوث الهواء في المدينة.
مدريد تحظر "السكوتر" من الأرصفة
مدريد تحظر "السكوتر" من الأرصفة
القانون الجديد الذي صدر يوم الأربعاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول يأتي بعد أن أغرقت شركات مثل Lime المدن الأوروبية مع الآلاف من الدراجات الكهربائية الإلكترونية في الأشهر الأخيرة وسط تزايد الطلب.
وتكافح مدريد لخفض واحد من أعلى مستويات التلوث في أوروبا، والتي تجاوزت الحدود لكل شهر في عام 2017، ومع ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في استخدام الألواح المسيرة مثل (السكوتر) قد أثار المخاوف من خطرها على المشاة.
لكن بالنسبة إلى البعض، فإن التعليمات الجديدة التي أبعدت هذا النوع من الدراجات، والتي قد تتجاوز سرعة بعضها 60 كم/س خارج الرصيف، لن تحل مشكلة السلامة.
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وقال خوان رودريغيز سائق سيارة أجرة "سيحتاجون إلى تأمين جيد" مضيفاً أن هذه الخطوة خطيرة على كل من مستخدمي السيارات والسكوترات.
وأضاف أنه يتعين على السلطات المحلية إعادة النظر في الاجراء "بمجرد أن يقتل أحد ما (بحادث على الطريق".
وتعد هذه الإجراءات محاولة لتنظيم النقل العام والخاص والدراجات والمركبات الخاصة والدراجات الكهربائية، والتي ستضطر جميعها إلى تقاسم شوارع مدريد بسرعة قصوى تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة.