مباشر: محمد بن سلمان يتحدث عن قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي خلال مؤتمر دافوس الصحراء

من المتوقع أن يلقي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية كلمة يوم الأربعاء أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض والذي تخيم عليه أجواء غضب لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يأتي هذا بعد يوم من مطالبة تركيا للرياض بالكشف عن كافة المتورطين في قضية خاشقجي من أسفل السلم إلى أعلاه.