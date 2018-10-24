دماغك عبارة عن مليارات الحواسيب الصغيرة التي تعمل معاً!

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في دماغ كل منا مليارات الحواسيب الصغيرة! فوفقاً للتسجيل الأول للنشاط الكهربائي في الخلايا البشرية في الدماغ بمستوى دقيق جداً من التفاصيل، فإن كل خلية في أدمغتنا تعمل كحاسوب صغير، ووفق التسجيل والدراسة أيضاً فإن هناك فرق بنيوي أساسي بين الخلايا العصبية البشرية وغيرها، الحديث هنا عن الخلايا العصبية في الفأر، وهو ما يفسر قدرات ذكاء الإنسان المتفوقة.

تتواصل خلايا الدماغ العصبية، أو العصبونات، عن طريق إطلاق نبضات كهربائية على امتداد طولها، والتي يمكن للباحثين اكتشافها وقياسها عن طريق وضع أقطاب كهربائية مجهرية بداخلها. وقد أجريت معظم هذه الدراسات على خلايا عصبية لقوارض. لكن مارك هارنيت من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبردج أراد أن يرى كيف يمكن مقارنة الخلايا العصبية البشرية مع تلك الموجودة في الفئران، لذلك استخدم أنسجة حية تم الحصول عليها من جراحين كانوا يزيلون أجزاء صغيرة من دماغ أشخاص مصابين بالصرع.