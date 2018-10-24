قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن الطرود المشبوهة التي أرسلت لشخصيات ديمقراطية بارزة وآخرين كانوا أهدافا متكررة لانتقاداته الحادة سيتم فحصها من طرف المصالح المختصة بشكل سريع. وأشار ترامب إلى أن تحقيقا يجري الآن في هذا الشأن، مضيفا بقوله "لا يمكن أن نتساهل تجاه هذه المحاولات الجبانة وأنا أندد بقوة بكل من يختار طريق العنف".
ترامب يتعهد بإجراء تحقيق واف في وقائع الطرود المشبوهة
تقرأ الآن:
ترامب يتعهد بإجراء تحقيق واف في وقائع الطرود المشبوهة
@ Copyright :(Reuters)
ترامب الذي تحدث من البيت الأبيض قال "في أوقات كهذه، علينا أن نتحد ولا يمكننا التسامح مع هذه المحاولات الجبانة. أدين بشدة كل من يختارون العنف".
وشهدت ولاية نيويورك الأربعاء حالة تأهب كبيرة بعد أن اعترضت الشرطة طردين مشبوهين موجهين إلى منزل الرئيس الأسبق باراك أوباما في العاصمة واشنطن ومنزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري المرشحة الديمقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية في نيويورك.
ولاحقا أعلنت شرطة نيويورك إخلاء مبنى يضم مقرا لقناة سي إن إن الإخبارية، قبل أن تؤكد العثور على عبوة ناسفة في طرد مشبوه.
اقرأ أيضا على يورونيوز: