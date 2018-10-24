هل بدأت واشنطن تتحرك في قضية مقتل خاشقجي؟
واشنطن تمنع 21 سعوديا من دخول أراضيها بعد مقتل خاشقجي وتتوعد: لم نقل كلمتنا الأخيرة
واشنطن تمنع 21 سعوديا من دخول أراضيها بعد مقتل خاشقجي وتتوعد: لم نقل كلمتنا الأخيرة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت يوم الثلاثاء إنه سيتم إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا إلى الولايات المتحدة أو سيكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال مسؤول في الوزارة إن الغالبية العظمى من هؤلاء يملكون تأشيرات أمريكية.
ويعتبر هذا القرار أول خطوة ملموسة تتخذها واشنطن ضد حليفتها التقليدية منذ أن بدأت خيوط جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي تتكشف واتهامات لأعلى هرم السلطة في السعودية بأنه يقف وراء إعطاء الأوامر باغتيال الصحفي الذي كان يكتب في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية مقالات تنتقد ما يجري في المملكة تحت حكم الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أوكل له العاهل السعودي إدارة شؤون البلاد بشكل جعله يبدو وكأنه الحاكم الفعلي للسعودية.
وعن إلغاء التأشيرات، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن لم تقل كلمتها الأخيرة في إشارة إلى أن الخطوة لن تكون الإجراء الوحيد الذي تتخذه واشنطن بحق الرياض بعد مقتل خاشقجي. وأضاف لقد أوضحنا أن الولايات المتحدة لا تقبل هذا النوع من الأفعال الوحشية لإسكات صحفي عن طريق العنف. لا أنا ولا الرئيس نرضى عن هذا الوضع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كرر أمس أن ولي عهد السعودية قد أكد له أنه لا علاقة له بالجريمة التي وقعت في قنصلية المملكة باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري.