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شاهد: أول تعليق لمحمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي

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شاهد: أول تعليق لمحمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي

شاهد: أول تعليق لمحمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي
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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء إن حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي "مؤلم جدا وبشع وغير مبرر تماما" وإن "العدالة سوف تظهر". وأضااف أن جميع الجناة سيعاقبون وأن السعودية وتركيا تعملان معا للوصول إلى النتائج. ومضى يقول "بلا شك التعاون اليوم بين السعودية وتركيا مميز وهناك من يحاول أن يستغل الظرف المؤلم لاحداث شرخ بين المملكة وتركيا واريد أن ارسل لهم رسالة لن يستطيعوا عمل ذلك.

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