شاهد: متحف للبيتزا في بروكلين بنيويورك
شهد أحد فنادق بروكلين بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة افتتاح أول متحف لوجبات البيتزا في المدينة. وعلى ما يبدو فهذا المتحف يعتبر واحدا من سلسلة متاحف مناسبة لالتقاط الصور، من المقرر أن تستمر فعاليات هذا المتحف إلى غاية الثامن والعشرين من شهر أكتوبر-تشرين الأول الجاري.
ويضم المتحف صورا لشطائر البيتزا إضافة إلى أشخاص يتناولونها ولافتات كُتب عليها "المستقبل للبيتزا"، ويمكن للزائر أن يلتقط صورةً وهو يحمل حزمة من صناديق البيتزا.
يذكر أنّ العديد من المتاحف اهتمت مؤخرا بالأكل وبالطعام وتمّ تنظيمها على غرار متحف "البوظة" ومتحف "بيت البيض" ومتحف "الحلوى"، وهي متاحف يتفاعل فيها الزوار كثيرا مع الصور والأشياء المعروضة.