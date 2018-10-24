أردوغان عن قتل خاشقجي: لا إفلات من العدالة.. وروحاني يقول لولا حماية أمريكا ما قتلوه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا لن تدع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يفلتون من العدالة بدءا ممن أمروا بقتله وانتهاء بمن نفذوا. وقال في كلمة في أنقرة "نحن مصرون على عدم السماح بالتستر على هذا القتل وعلى التأكد من عدم إفلات كل المسؤولين عنه من العدالة، بدءا ممن أمروا به وانتهاء بمن نفذوه". وأضاف أن البعض لم يشعر بارتياح إزاء عرضه أدلة متعلقة بالتحقيقات أثناء خطابه أمس الثلاثاء.
وتابع أردوغان: "سنستمر في تقديم الأدلة الجديدة بشفافية لنظرائنا لتسليط الضوء على الجوانب المظلمة في عملية القتل هذه".
وفي أول رد فعل لطهران منذ اعتراف الرياض بمقتل خاشقجي داخل القنصلية، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء إن السعودية لم تكن لتقتل خاشقجي دون حماية أمريكية بحسب ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن السلطات السعودية دبرت "أسوأ تستر على الإطلاق" فيما يتعلق بمقتل خاشقجي هذا الشهر، وتعهدت الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات دخول بعض من يعتقد أنهم مسؤولون عن الحادث.