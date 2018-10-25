راسل السينتاتور الجمهوري تشاك غراسلي أمينة سلاح الجو الأمريكي هيثر ويلسون للتعبير عن غضبه من تخصيص ميزانية مرتفعة للجيش الأمريكي لشراء فناجين قهوة باهظة الثمن.
1280 دولار يصرفها سلاح الجو ثمنا لـ"فناجين قهوة" تثير غضب سيناتور أمريكي
1280 دولار يصرفها سلاح الجو ثمنا لـ"فناجين قهوة" تثير غضب سيناتور أمريكي
السيناتور الجمهوري الغاضب كتب إلى أمينة سلاح الجو الأمريكي هيثر ويلسون هذا الشهر طلبا للحصول على إجابة بشأن تقرير عن "ممارسة أخرى" من الصرف الجائر يقوم بها البنتاغون، والتي اعتبرها تبذير "لأموال دافعي الضرائب".
الفضيحة تجلت عندما ظهرت أرقام حول الميزانية التي تصرفها إدارة سلاح الجو الأمريكي على أباريق القهوة (الفناجين المعدنية) التي توضع في الطائرات، والتي تملك مقبسا يمكن توصيله بنظام الطائرة الكهربائي لإبقاء القهوة دافئة.
الأباريق مصنوعة من الكروم والنحاس ولها يد بلاستيكية عادة ما تنكسر بسهولة، مما يتطلب تغييرها. وفي قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا ارتفعت التكلفة من دولار693 للإبريق الواحد في عام 2017 إلى 1280 دولارصُرفت حاليا بسبب عدم وجود "قطع غيار". وهو ما أثار حفيظة تشاك غراسلي، السيناتور الجمهوري والمشرّع المعروف بتأييده لإدارة ترامب.
ويلسون أجابت بأن الإنفاق بهذه الطريقة على أمور كهذه هو "استهتار ببساطة" ولكنها ألقت اللوم بالإنفاق على توقف موردي قطع الغيار عن العمل أو عن إنتاج أجزاء معينة. وقالت إن سلاح الجو يعمل على معالجة هذه المشكلة عن طريق البحث عن بدائل من خلال تصليح الأباريق أو تصنيع أجزاء بشكل محلي.
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وكتبت يلسون "أثبتنا قدرتنا مؤخرا على استبدال المقابض بأخرى مصنوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد تكلف 50 سنتا للواحدة".
الموقع الإعلامي الرسمي لسلاح الجو الأمريكي أعلن عن التوقف مؤقتا عن شراء أباريق القهوة المكلفة إلى حين إيجاد البدائل الرخيصة.
وتسبب المشرعون الأمريكيون بزيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع في عهد الرئيس دونالد ترامب، ولكنهم من جهة أخرى يشعرون بخروج عن السيطرة في بعض التكاليف، بما في ذلك غطاء مقعد مرحاض في طائرة شحن C-17 ثمنه 10 آلاف دولار.