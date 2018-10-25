50 مليون دولار تعويضات لضحايا "ياهو" الأمريكية

وافقت شركة "ياهو" الأمريكية على تعويض عدد من أصحاب الحسابات لديها، بعشرات الملايين من الدولارات، مقابل خروقات أمنية كبيرة تعرضوا لها، خلال مناسبتين منفصلتين في عامي 2013 و2014.

ولم تؤكد "ياهو" هذه الخروقات الا بعد أن وصلت إلى صفقة شراء بقيمة 4.83 مليار دولار مع شركة Verizon، على الرغم من تعليق الصفقة في وقت سابق من عام 2017 بعد أن بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تحقيقًا في الاختراق الأمني. فيما يعتقد أن "الهاكرز" كانوا ممولين من روسيا، وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما وافقت "ياهو" على دفع نحو 50 مليون دولار إلى أكثر من 200 مليون من أصحاب الحسابات الذين تأثروا بتلك الهجمات.

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كما ستقوم الشركة بتعويض الأشخاص الذين دفعوا لها مبالغ في مقابل الحصول على حساب بريد إلكتروني (Premium)، بمنحهم 25 بالمئة من المبلغ الذي تم إنفاقه.