قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن صلاح، نجل الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل بالقنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر-تشرين الأول، غادر هو وعائلته المملكة بعد رفع حظر السفر الذي كان مفروضاً عليهم.
هيومن رايتس: عائلة خاشقجي غادرت السعودية بإتجاه واشنطن
هيومن رايتس: عائلة خاشقجي غادرت السعودية بإتجاه واشنطن
وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، لوكالة فرانس برس: "صلاح وعائلته على متن طائرة متجهة إلى العاصمة (الأمريكية) واشنطن".
وأفادت الوكالة بأنه لم يتسنى لها الحصول على تعليق فوري من المسؤولين السعوديين حول سفر عائلة خاشقجي.
وقال مصدر مقرب من العائلة إن صلاح يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية. هذا وكان أفراد عائلة خاشقجي يخضعون لقرار حظر السفر فرضته السعودية عليهم منذ مدة.
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