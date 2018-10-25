قال رجال إنقاذ وعاملون في مستشفى إن ما لا يقل عن 18 معظمهم أطفال ومعلمون لاقوا حتفهم في سيول يوم الخميس بمنطقة قرب البحر الميت في الأردن حيث كانوا في رحلة.
قتلى ومفقودون في الأردن أغلبهم أطفال في سيول جارفة اجتاحت منطقة البحر الميت
قتلى ومفقودون في الأردن أغلبهم أطفال في سيول جارفة اجتاحت منطقة البحر الميت
وقال العميد فريد الشرع للتلفزيون الأردني إن 34 شخصا تم إنقاذهم في عملية باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش. وبعض المصابين في حالة خطرة.
وتوجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إلى المنطقة للوقوف ميدانياً على جهود إنقاذ طلبة مدرسة ومعلمين ومواطنين داهمتهم السيول يوم الخميس.
وغردت الملكة رانيا على تويتر وترحمت على أوراح الضحايا.
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وحسب بعض ما تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فإن أكثر من أربعين طفلاً كانوا في رحلة مدرسية حين داهمتهم سيول الأمطار. ناشرين صوراً لما قالوا إنها تظهر عملية استخراج جثثهم من تحت الركام الناتج عن السيول الجارفة.
وأعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة، مؤكدة أن كوادرها وآلياتها منتشرة في كافة مناطق العاصمة، وتعمل على متابعة مناهل تصريف مياه الأمطار على الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والأنفاق. ودعت المواطنين إلى إزالة الأجسام المتحركة عن أسطح المباني والتي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء خلال فصل الشتاء.
كما دعت المواطنين إلى عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المضخات الغاطسة بالتساوي مع توجيه دعوة بعدم استغلال طوابق الخدمات بالتساوي للسكن.