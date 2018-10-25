التقطت كاميرات المراقبة في تركيا لحظة سقوط سيدتين في حفرة كبيرة بعد وقوع إنهيار أرضي أحد شوارع مدينة ديار بكر في جنوب تركيا.
شاهد: كاميرات المراقبة ترصد لحظة إبتلاع الأرض لسيدتين في تركيا
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شاهد: كاميرات المراقبة ترصد لحظة إبتلاع الأرض لسيدتين في تركيا
شريط الفيديو أظهر سيدتين، قالت وسائل الإعلام التركية إنهما طبيبة وممرضة تشتغلان في أحد المراكز الطبية في المدينة تتحدثان لثواني قبل أن تلتهمهما الأرض بعد وقوع الإنهيار. وسارع السكان والمارة إلى مكان الحادث لمحاولة إنقاذ الضحيتين. أكدت وسائل الإعلام المحلية نجاة السيدتين من الموت وإصابتهما بجروح طفيفة.
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