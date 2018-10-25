"ساخاروف لحرية التعبير" للمخرج الأوكراني أوليغ سينتزوف المسجون في روسيا

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، أن الفائز بجائزة ساخاروف للحرية التعبير، بنسخة هذا العام، هو المخرج الأوكراني، أوليغ سينتزوف.
وكانت البرلمان قد أعلن عن القائمة القصيرة، في التاسع من الشهر الجاري، تشرين الأول/أكتوبر، وضمت إلى جانب سنتسوف، ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف في المغرب، والمنظمات غير الحكومية التي تحمي حقوق الإنسان وتنقذ المهاجرين في البحر المتوسط.
وسينتزوف محكوم بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة "التخطيط لأعمال إرهابية" ضد الدولة الروسية، الحكم الذي اعتبرته "أمنستي" "غير عادل ويجري أمام محكمة عسكرية".
وبات هذا المخرج رمزا لما يقرب 70 مواطنا أوكرانيا تم اعتقالهم بشكل غير قانوني، وأدينوا بالسجن لفترات طويلة، من قبل قوات الاحتلال الروسية في شبه جزيرة القرم.
ودخل المخرج الأوكراني إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أيار/مايو 2018.
أندريه ساخاروف
أما بالنسبة للمرشحين الآخرين، فالزفزافي، المعتقل حاليا، قاد الاحتجاجات التي اندلعت في منطقة الريف بالمغرب ضد الفساد وسوء استخدام السلطة، عام 2017، قبل أن تعتقله السلطات في أيار/مايو الماضي، وتحكم عليه بالسجن لعشرين عاما.
أما المنظمات غير الحكومية، فكانت ضمن القائمة القصيرة بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان وإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، منذ عام 2015، ومنها "مؤسسة قارب اللاجئين"، و"جوجند ريت" و"قارب الإنقاذ" و"أطباء بلا حدود"، وغيرها.
للمزيد على يورونيوز:
وتم إنشاء الجائزة في ذكرى المنشق السوفييتي السابق المنفي، أندريه ساخاروف، وتبلغ قيمتها 50 ألف يورو.