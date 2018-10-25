كيف يمكن لبعض التطبيقات تتبعك حتى إن قمت بإلغائها؟

قامت بعض وسائل التعقب الجديدة ببعض الحيل البرمجية، التي يكون من شأنها أن تسهل على مطوّري البرامج تحديد المستخدمين المتحمسين، وإزعاجهم بالإعلانات المستهدفة.
فقد وجدت شركات تعنى بتلبية احتياجات صانعي التطبيقات، طرقاً للعب مع كل من نظامي التشغيل iOS وAndroid، مما مكنهم من معرفة المستخدمين الذين قاموا بإلغاء تثبيت برنامج معين في الآونة الأخيرة، وتسهيل إبعاد الإعلانات المبهمة التي تهدف إلى كسبهم مرة أخرى.
تعد Adjust و AppsFlyer و MoEngage و Localytics و CleverTap من بين الشركات التي تقدم برامج تتبع التثبيت، وعادةً ما تكون جزءاً من مجموعة أوسع من أدوات المطورين.
ومن بين عملائها T-Mobile US, Spotify Technology, and Yelp.
في أفضل الحالات، يمكن استخدام إلغاء التثبيت لإصلاح الأخطاء أو تحسين التطبيقات، دون الحاجة إلى إزعاج المستخدمين بالاستبيانات أو الأدوات الأكثر تطفلاً.
يقول النقاد أنهم سبب جديد لإعادة تقييم حقوق الخصوصية على الإنترنت، والحد من ما يمكن للشركات القيام به مع بيانات المستخدم.
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وينقل موقع بلومبيرغ عن خبراء في مؤسسات تعني بالدفاع عن الخصوصية، قولهم إن معظم شركات التكنولوجيا لا تمنح الناس خيارات خصوصية دقيقة؛ فإن بعض مقدمي الخدمة يرون أن أدوات التتبع هذه تهدف إلى قياس تفاعل المستخدم مع تحديثات التطبيق والتغييرات الأخرى.