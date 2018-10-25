رسالة إلى موسكو: إنطلاق أضخم مناورات عسكرية لـ"الناتو" في النرويج منذ الحرب الباردة

تنطلق اليوم الخميس في النرويج أضخم مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ انتهاء الحرب الباردة، في رسالة تأكيد على قوة ووحدة الحلف.

المناورات "ترايدنت 18"، والتي تستمر أسبوعين، تتخذ من القطب الشمالي النرويجي ميداناً لها، ويشارك فيها نحو 50 ألف جندي و10 آلاف مركبة و65 بارجة و250 طائرة، وتهدف لتدريب قوات "الناتو" على الدفاع عن دولة عضو تتعرض افتراضياً لاعتداء.