جرحى في صدامات بين المهاجرين والشرطة البوسنية عند الحدود مع كرواتيا

أصيب ثلاثة مهاجرين يوم أمس الأربعاء خلال قيام الشرطة البوسنية بمنع المئات منهم من الاقتراب من الحدود مع كرواتيا خلال اليوم الثاني لمحاولة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
واستخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل خلال الصدامات مع المهاجرين الذين يأملون عبور الحدود، حيث ينامون في العراء مستخدمين أكياس النوم في أجواء ماطرة وشديدة البرودة.
وذكرت مصادر بوسنية أن غالبية المهاجرين ينحدرون من باكستان وأفغانستان، إضافة إلى سوريين وجزائريين وإيرانيين.
وقال المهاجر الإيراني ماجد ديّاني: "ليس لدينا أي خيار آخر، ليس لدينا أي أموال، لقد خسرنا أموالنا ولا يمكننا البقاء هنا، ليس لدينا مكان دافئ، ليس لدينا حمامات، لقد اشتقنا للنوم على الأسرة".
وتشهد البوسنة، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، تدفقاً للمهاجرين منذ بداية العام الجاري، ويعيش آلاف منهم منذ أشهر في مخيمات موقتة، على أمل أن ينجحوا في العبور إلى دول الاتحاد.
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