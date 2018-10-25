عاجل

عاجل

إسرائيل

عاجل

الجيش الإسرائيلي يقول إنه أرسل طائرات هليكوبتر لمساعدة الأردن في كارثة السيول بطلب من عمان

 محادثة
تقرأ الآن:

الجيش الإسرائيلي يقول إنه أرسل طائرات هليكوبتر لمساعدة الأردن في كارثة السيول بطلب من عمان

الجيش الإسرائيلي يقول إنه أرسل طائرات هليكوبتر لمساعدة الأردن في كارثة السيول بطلب من عمان
@ Copyright :
Israel Defense Forces
حجم النص Aa Aa

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه أرسل طائرات هيليكوبتر إلى الأردن بطلب من عمان لمساعدة فرق الإنقاذ في عمليات إغاثة ضحايا السيول والفيضانات التي وقعت في البلاد.

وأعلن رجال الإنقاذ عن وفاة عشرة أطفال على الأقل وفقدان 16 في سيول الخميس بمنطقة قرب البحر الميت حيث كان نحو 40 طفلا ومدرسا في رحلة.

وتجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش. وقالت مصادر في الدفاع المدني لرويترز إن فرق البحث أنقذت حتى الآن 11 شخصا بعضهم في حالة خطيرة.