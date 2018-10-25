نظم عشرات الأشخاص وقفة خارج القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الخميس للمطالبة "بالعدالة الكاملة" للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل بعد دخوله المبنى قبل ثلاثة أسابيع.
أصدقاء خاشقجي ينظمون وقفة خارج القنصلية السعودية في اسطنبول
أصدقاء خاشقجي ينظمون وقفة خارج القنصلية السعودية في اسطنبول
وحمل عدد منهم صور عليها وجه الصحفي وعبارات "أصدقاء خاشقجي". ولطخ أحد المشاركين في الوقفة يديه باللون الأحمر ووضع على وجهه قناعا يشبه وجه ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.
وقال المشاركون في الوقفة خارج القنصلية في بيان قرأوه بالعربية والتركية والإنجليزية "في هذه المناسبة ومن هذا المكان الذي أزهقت فيه روح جمال نقول بوضوح إننا لن نقبل أي مواءمات في قضية مقتله".
وأضاف البيان "سنواصل مطالبة كل السلطات في أنحاء الشرق الأوسط الإفراج الفوري عن كل قادة الرأي والسجناء السياسيين".
وقوبل قتل خاشقجي بإدانات دولية وتفاقم الأمر إلى أزمة كبيرة بالنسبة للمملكة وهي حليف استراتيجي للغرب وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وعبرت تركيا وحلفاء الرياض من الدول الغربية عن شكوك عميقة بشأن التفسيرات السعودية لعملية القتل.
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ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ترامب، أقوى حليف غربي للسعودية، قوله إن الأمير محمد باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة يتحمل المسؤولية النهائية عن العملية التي أفضت إلى مقتل خاشقجي.
وأوقد المشاركون في الوقفة خارج القنصلية، والذي جاء بعضهم من دول أخرى، الشموع أمام ملصقات لخاشقجي.