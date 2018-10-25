بدأت مدينة مصدر في الإمارات التطوير المرحلة الثانية من سياسة تطوير المواصلات الحضرية المستدامة في شبكتها وكشفتت عن أول مركبة مستقلة من طراز نافيا.
شاهد: مدينة مصدر الإماراتية تدشن أول حافلة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط
شاهد: مدينة مصدر الإماراتية تدشن أول حافلة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط
وتعد هذه المركبة المستقلة التي صممها الرائد الفرنسي في سيارات التحكم الذاتي NAVYA ، مركبة كهربائية ذاتية الدفع مخصصة للنقل الحضري للركاب وتسير بسرعة قصوى تبلغ 25 كيلومترًا في الساعة.
ومن المنتظر ان تدخل هذه المركبات خدمة النقل ذهابًا وإيابًا بشكل منتظم طوال اليوم وتربط بين مواقف السيارات في مدينة مصدر ومنبرها الرئيسي لتكون هذه الخدمة أول استخدام تقني للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تم تجهيز مركبة NAVYA بخاصية للتخفيف من آثار الحرارة والرطوبة الشديدة في الخليج على أداء البطارية. كما تم إجراء اختبارات صارمة على الصحة والسلامة لحماية الركاب والمشاة.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- ولادة طارئة تتسبب بتغيير مسار رحلة الخطوط الإماراتية
- إنفانتينو يشيد بالتقدم القطري في التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022
- شاهد: كاميرات المراقبة ترصد لحظة إبتلاع الأرض لسيدتين في تركيا
وتستخدم المركبة الكاميرات الموجودة على متن الطائرات وأجهزة الاستشعار الحساسة LIDAR لإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد ومحاكاة ثنائية الأبعاد تمكنها من الكشف عن العوائق في الطريق. المركبة تتوفر على نظام تحديد الموقع GPS يسمح بتحديد موقعها الدقيق، بالإضافة إلى V2X للتواصل مع إشارات المرور.
في أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2018، تم اختيار NAVYA كطرف في مسابقة صناعة عالمية لتزويد مدينة مصدر بأحدث طرازات السيارات الكهربائية المستقلة.