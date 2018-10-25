اكتشف بعثة بلغارية بريطانية مشتركة ما يُعتقد بأنه أقدم حطام سليم لسفينة في العالم. الحطام يعود لسفينة تجارية يونانية سبق وأن قد شوهدت رسوم لها على إناء فخاري قديم.
فريق تنقيب تحت الماء يكتشف أقدم حطام سليم لسفينة في التاريخ
فريق تنقيب تحت الماء يكتشف أقدم حطام سليم لسفينة في التاريخ
اكتشاف السفينة كان حصيلة جهود استمرت ثلاث سنوات استخدمت فيه لرسم خرائط تفصيلية تحت الماء تقنيات متطورة كانت محصورة في السابق على شركات النفط والغاز والطاقة المتجددة فقط. وقد مسحت الخرائط أكثر من 200 كيلومتر مربع من تضاريس موجودة في قاع البحر وكشفت تفاصيل مذهلة.
الفريق قال إنه تم العثور على أكثر من 60 حطام سفن مختلفة الأعمار ما بين أسطول مدفعي قوزاقي يعود للقرن السابع عشر حتى سفن تجارية رومانية المكتملة تحتوي على جرار خزفية سليمة وسفينة كاملة تعود إلى الحقبة الكلاسيكية، وذلك على مدى فترة ثلاث سنوات.
واكتشف الفريق خلال الفترة الأخيرة في أواخر عام 2017 ما تأكد على أنه ”أقدم حطام سفينة سليم“ في العالم على الإطلاق. وكانت جرار خزفية موجودة في المتحف البريطاني (مثل زهرية سيرين) قد أظهرت رسوما لهذه السفينة التجارية اليونانية التي قبعت كل هذه الفترة على عمق أكثر من كيلومترين في أعماق البحر الأسود، مغمورة بمياه غير مؤكسجة (خالية من الأكسجين) والتي يمكن أن تحافظ على المواد العضوية لآلاف السنين.
وتم تحديد عمر قطعة صغيرة من السفينة كانت عن طريق قياس الكربون المشع مما ساعد في تأكيد حقيقة أنها أقدم حطام سفينة سليمة معروفة.
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يقول البروفيسور جون أدامز من جامعة ساوثمبتون ”إن وجود سفينة سليمة من العالم القديم مستلقية على عمق ما يزيد عن كيلومترين من الماء هو شيء لم أكن أظن أنه ممكن أبداً. إن هذا سيغير فهمنا لبناء السفن والإبحار البحري في العالم القديم“.
ويعمل فريق مشروع تنقيب البحر (MAP) المختص بالبحر الأسود تحت إشراف جامعة ساوثامبتون، والبروفيسور ليودميل فاغالينسكي من المعهد الوطني للآثار بالاشتراك مع متحف الأكاديمية البلغارية للعلوم.