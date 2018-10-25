بعد 65 عاما، العثور على رفات جنود وبقايا الحرب الكورية في المنطقة منزوعة السلاح

قالت كوريا الجنوبية إنها اكتشفت ما يمكن أن يكون بقايا من الحرب الكورية في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين البلدين والتي احتضنت الخطوط الأمامية للحرب.
وزارة الدفاع في سول ذكرت أن وحداتها وجدت ما تعتقد أنه مجموعتين من رفات بشرية، حيث تم العثور على قلادة هوية عسكرية معدنية تحمل الاسم الكوري”باك جي كوون“ جنبا إلى جنب مع عظام خلال قيامها بإزالة الألغام في عملية تجريها مؤخراً بالاشتراك مع وحدات من كوريا الشمالية.
وبدأت الكوريتان بإزالة الألغام من أحد أكثر المواقع التي شهدت صراعا خلال الحرب الكورية عند حدودهما في الأول من أكتوبر قبل البدء في أول عمليات بحث مشتركة عن رفات الحرب. وتعد عمليات التفتيش المشتركة هذه من ضمن الاتفاقيات الخاصة بخفض التوتر بين البلدين التي نفذتها الكوريتان الشهر الماضي.
وتقول الوزارة إن السجلات العسكرية تظهر أن باك كان هو نفسه الرقيب الأول الذي توفي في معركة شهدها المكان عام 1953 في الأسابيع الأخيرة من الحرب الكورية.