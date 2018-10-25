قال مسؤول في الكونغرس الأمريكي إنه تم إخلاء مبنى إداري مجاور للكونغرس يضم مكاتب نواب بمجلس النواب يوم الخميس لكنه لم يذكر سبب الإجراء. ولم يتسن الوصول لشرطة الكونجرس بعد للتعليق على إخلاء مبنى كانون هاوس أوفيس.
مسؤول بالكونغرس الأمريكي: إخلاء مبنى إداري تابع لمجلس النواب
مسؤول بالكونغرس الأمريكي: إخلاء مبنى إداري تابع لمجلس النواب
ويشارك معظم أعضاء مجلس النواب في حملات انتخابات التجديد النصفي ضمن عطلة طويلة المدة بالكونغرس.
هذا وعثرت الشرطة الأمريكية الخميس على طرد جديد يعتقد أنه يحوي عبوة ناسفة في مدينة نيويورك بينما تسعى السلطات الأمريكية خلف المسؤولين عن إرسال طرود تحوي عبوات ناسفة إلى ديمقراطيين بارزين وشبكة (سي.إن.إن) قبل أقل من أسبوعين على انتخابات قد تغير المشهد السياسي الأمريكي.
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ولم تنفجر أي من الطرود الثمانية ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات، لكن بعض الديمقراطيين البارزين وصفوا التهديدات بأنها عرض من أعراض الخطاب السياسي الفظ الذي يشجعه الرئيس دونالد ترامب، والذي أدان أيضا هذه الأفعال.
وتعرض كل المستهدفين بالطرود لاتهامات متكررة من منتقدين ينتمون لتيار اليمين. وكان من المستهدفين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة ومرشحة الرئاسة في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون وإريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما.