بكين لـ ترامب: إن كنت تخشى التنصت فعليك بـ "الموبايل" الصيني!

وجهت الصين مادة مثيرة للسخرية حين اقترحت على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يستخدم هاتفاً صينياً موثوقاً به.

وطرحت وزارة الخارجية الصينية على إدارة الرئيس دونالد ترامب اقتراحين إذا كانت تخشى التنصت الخارجي على هاتف "آيفون" الخاص بترامب، وهما إما أن يستخدم الرئيس هاتف "هواوي" صيني الصنع، أو يقطع مختلف أشكال الاتصال الحديث مع العالم الخارجي!.

جاء ذلك بعد أن قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تقارير المخابرات الأمريكية تشير إلى أن جواسيس من الصين وروسيا، كثيراً ما يتنصتون على الرئيس الأمريكي عندما يستخدم هواتفه المحمولة من صنع شركة أبل في التحدث إلى أصدقائه القدامى.

وقالت الصحيفة إن ترامب تلقى تحذيرات من مساعديه مراراً من أن مكالماته عبر الهاتف المحمول غير مؤمنة، لكن رغم اقتناعه كثيراً جداً بأن يستخدم هاتفه الأرضي المؤمن في البيت الأبيض، ما زال يرفض التخلي عن هواتفه المحمولة.

ترامب غير مكترث

ووصف ترامب يوم الخميس تقرير الصحيفة بأنه غير صحيح، مضيفاً أن التقرير "طويل وممل".

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر يقول "أنا استخدم الهواتف الحكومية فقط، ولدي هاتف محمول واحد نادراً ما أستخدمه. التقرير بالتالي خطأ".

كما علق على تويتر في وقت لاحق "نادراً ما أستخدم هاتفاً محمولاً، وعندما أستخدمه فهو مصرح به من الحكومة. أحب استخدام هواتف الخطوط الأرضية. إنها (الصحيفة) تنشر فقط أخباراً أخرى زائفة".

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وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي الخميس "أشعر وأنا أقرأ هذا التقرير، أنه يوجد بعض الناس الآن في الولايات المتحدة، يبذلون أقصى ما في وسعهم للفوز بجائزة الأوسكار عن أفضل سيناريو". وأضافت أن هذه التقارير "دليل على أن صحيفة نيويورك تايمز تنشر أنباء زائفة".

المخابرات الأمريكية قلقة من هواوي

وكانت الأضواء قد سلطت على شركة هواوي للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، حيث قالت قيادات أجهزة المخابرات وغيرها إنها تشعر بالقلق من أن تكون هواوي وغيرها من الشركات الصينية، أسيرة للحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي، الأمر الذي يثير خطر التجسس.

ونقلت نيويورك تايمز قول مسؤولين حاليين وسابقين إن الصين لديها أسلوب متقدم في اعتراض الاتصالات التي يجريها ترامب من هواتفه المحمولة، وتسعى من خلالها لمعرفة كيف يفكر ترامب ومن الذين يستشيرهم والطريقة المثلى للتأثير عليه.

وذكر المسؤولون أن أجهزة المخابرات الأمريكية علمت من شخصيات في حكومات أجنبية ومن خلال اعتراض اتصالات من مسؤولين أجانب أن الصين وروسيا تتنصتان على مكالمات الرئيس.

وتقول الصحيفة إن بكين تحاول استغلال ما تطلع عليه لوقف تصعيد الحرب التجارية الدائرة بين البلدين حالياً.