السور التركي العازل: 911 كيلومترا لتأمين الحدود تقف في وجه اللاجئين

يستقر ما يقرب من 50 بالمئة من اللاجئين السوريين في تركيا في المقاطعات الجنوبية الشرقية على الحدود مع سوريا، ويوجد قسم كبير منهم في أنطاكيا، عاصمة محافظة هاتاي، التي أصبحت تجسد تحديات إنسانية وجيوسياسية تواجه الحكومة التركية بسبب قربها من الحرب في سوريا.

تصبح الإجراءات الأمنية أكثر صرامة عند الاقتراب من الحدود عند الريحانية وخاصة قرب السور العازل الذي بني بين البلدين، وهو جدار خرساني بارتفاع ثلاثة أمتار بني بشكل رسمي من أجل تأمين الحدود والحد من عمليات التهريب. ولكنه يحد أيضا من حركة الهجرة واللجوء.

الجدار سوف يصل طوله إلى 911 كم، وتقول المصادر الحكومية إن بناء قسم الجدار المتاخم للأراضي السورية قد انتهى، وأن الأجزاء العراقية والإيرانية على وشك الانتهاء أيضا.