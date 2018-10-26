محتفلا بعيد ميلاده الـ 107، روبرت مارشاند الدارج الأكبر سنا في العالم أعلن أنه سيحتفل بهذه المناسبة بركوب الدراجة والدوران حول ملعب فيلودروم لمدة ساعة.
مارشاند تجاوز عامه الـ 106 وعينه على رقم قياسي جديد في ركوب الدراجات
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مارشاند تجاوز عامه الـ 106 وعينه على رقم قياسي جديد في ركوب الدراجات
وكان مارشاند رجل الإطفاء السابق قد وضع في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي رقماً قياسياً في سن الـ 105، حين قاد دراجته 14 ميلاً في ساعة واحدة في مضمار قرب باريس
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بعيد بلوغه المئة كان مارشاند أسرع دراج في عمره لتغطية 100 كيلومتر.
وولد مارشاند شمال فرنسا في عام 1911 وبدأ ركوب الدراجة عندما كان في الـ 14 من عمره، لكنه فقط عندما بلغ الـ 67 من عمره، بدأ يقود بجدية!