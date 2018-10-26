بدأ فريق عمل المسلسل التركي التاريخي "قيامة أرطغرل" في تصوير حلقات الجزء الخامس والأخير بغابة بالقرب من قرية ريفا على ساحل البحر الأسود.
شاهد: كواليس تصوير الجزء الأخير من الدراما التركية "قيامة أرطغرل"
شاهد: كواليس تصوير الجزء الأخير من الدراما التركية "قيامة أرطغرل"
وحقق المسلسل الذي بدأ عرضه عام 2014 وتدور أحداثه حول مؤسس الإمبراطورية العثمانية خلال القرن الثالث عشر نجاحاً مدوياً بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى نجاح دولي بعدما قامت نيتفليكس بشراء حقوق بثه عالمياً عام 2015. ووصل عدد مشاهدي المسلسل إلى حوالي ثلاثة مليارات مشاهد في 85 دولة حول العالم.
وقال الممثل التركي أنجين ألتان دوزياتان بطل المسلسل إن الجزء الجديد سيظهر جانباً مغايراً من شخصية أرطغرل.
وأضاف: "سنرى أرطغرل بعد فقدانه لزوجته وقد صار وحيداً مع أولاده الثلاثة والمشاكل التي يتسببون بها هم وقبيلته البدوية، بالإضافة إلى أرطغرل وهو يواجه مشاكل عصره".
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كذلك يصور الجزء الخامس حروب أرطغرل ضد البيزنطيين والمغول وفرسان المعبد في إقليم الاناضول. إلا أن عشاق المسلسل على موعد مع تحولات دراميا مفاجئة لمتابعة حياة ابن أرطغرل، عثمان الأول.
ويتسع موقع تصوير المسلسل لأكثر من 300 فدان في ريفا، بما فيها العديد من المباني التاريخية التي شُيدت على مساحة 170 فداناً خصيصاً من أجل تصوير المسلسل.
ويعتقد دوزياتان وجود لدين الإسلامي كعامل مشترك بين أغلبية مشاهدي المسلسل هو السبب الرئيسي وراء شعبيته الكبيرة بالشرق الأوسط.