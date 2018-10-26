نشرت شركة سبلاش داتا الأمريكية للبرمجيات لائحتها السنوية لرصد كلمات المرور الأكثر استخداما حول العالم.
تعرف على كلمات المرور الأكثر شعبية بين المستخدمين حول العالم
تعرف على كلمات المرور الأكثر شعبية بين المستخدمين حول العالم
وحافظ تسلسل الأرقام من واحد إلى ستة "123456" على موقعه كأكثر كلمات المرور انتشاراً بين المستخدمين حول العالم بعد أن تصدر القائمة العام الماضي بينما حلت "password" "باسوورد" أو كلمة مرور بالعربية في المركز الثاني تبعها التسلسل الرقمي من واحد إلى ثمانية "12345678".
وجاءت كلمة "qwerty" "كوريتي" أو مفاتيح اولوج بالعربية في المركز الرابع تبعها التسلسل الرقمي من واحد إلى خمسة "12345" الذي هبط من المركز الثالث بلائحة العام الماضي.
وشهدت اللائحة التي ضمن 25 كلمة مرور دخول كلمات جديدة مثل "letmein" و "starwars.
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وحذر مورغان سلين، المدير التنفيذي لسبلاش داتا، من استخدام كلمات المرور التي تمثل مراجع ثقافية ورياضية معروفة كأسماء الأفلام أو الشخصيات والأماكن الشهيرة.
وقال سلين إن مخترقي الحسابات يستخدمون مثل تلك الكلمات الشائعة ثقافياً ومجتمعياً في سرقة البيانات لعلمهم بكثرة استخدامها نظراً لشيوعها وسهولة تذكرها.
وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي الهجمات والاختراقات الإلكترونية كثالث الأخطار تهديداً للبشر في عصرنا الحالي.