بين أردوغان والسعودية ملف واحد لا غيره هذه الأيام: جريمة قتل جمال خاشقجي.
أردوغان يسأل السعودية مجددا: أين جثة خاشقجي ومن أمر بقتله؟
أردوغان يسأل السعودية مجددا: أين جثة خاشقجي ومن أمر بقتله؟
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة السعودية إلى الكشف عمن أعطى الأمر بقتل الصحفي السعوديجمال خاشقجي وأيضا مكان جثته وقال إن تركيا لديها معلومات عن القضية أكثر مما أعلنته.
وأضاف أنه يتعين على الرياض الكشف عن هوية "المتعاون المحلي" الذي قال مسؤولون سعوديون في وقت سابق إنه استلم الجثة بعد مقتل خاشقجي في القنصلية في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
وقال النائب العام السعودي يوم الخميس إن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل خاشقجي "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة"، وهو ما يناقض بيانات رسمية سابقة بأن القتل لم يكن متعمدا.
وأثار مقتل خاشقجي غضبا دوليا تحول إلى أزمة لأكبر مصدر للنفط في العالم وللأمير محمد بن سلمانولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة.
وقال أردوغان الذي كان يتحدث لمجموعة من القياديين الإقليميين في حزب العدالة والتنمية في أنقرة، "من أعطى هذا الأمر؟... من أمر الخمسة عشر شخصا بالسفر إلى تركيا؟" مشيرا إلى فريق أمني من 15 سعوديا تقول تركيا إنهم وصلوا اسطنبول قبل ساعات من القتل.
وقال أردوغان أيضا إن من المقرر أن يجتمع النائب العام السعودي مع مدعي عام اسطنبول في المدينة التركية يوم الأحد.
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