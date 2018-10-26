دراسة: مخاطر تأثير السحب والأمطار والبرد في الإصابة بالأزمات القلبية

أكدت دراسة جديدة ما أقر به الأطباء منذ زمن، وهو أن الطقس البارد يمثل عاملا خطيرا للأزمات القلبية، ولكن المخاطر لا تقف عند الطقس البارد فقط، إذ يبدو أن الضغط الجوي المنخفض وحركة الرياح والأمطار وغياب الشمس كل ذلك يساهم في حدوث الأزمات القلبية أيضا.

وقد نشر موقع "جاما كارديولوجي" الطبي الدراسة هذا الأسبوع، وقد بحث في ملايين النقاط من البيانات بشأن الأيام المتوافقة مع إصابة 275 ألف شخص بأزمة قلبية في السويد. وغطت الدراسة فترة ممتدة على طول 15 سنة، من 1998 إلى غاية 2013، وقامت مؤسسات عدة منها الحكومية بتوفير المعطيات الموسعة.