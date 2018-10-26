رب ضارة نافعة.. اكتشاف 2000 قطعة ذهبية في المجر بعد انحسار قياسي في مياه نهر الدانوب

تم العثور على آلاف القطع النقدية الذهبية والفضية والأسلحة على ضفاف نهر الدانوب بالقرب من إيرد، التي تبعد بحوالي 20 كيلومترا من العاصمة المجرية بودابست. هذا الاكتشاف يعود أساسا إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب.

وعن هذا الاكتشاف قالت كاتالينا كوفاكس، رئيسة قسم الآثار بمتحف فيرينسي: "تمّ اكتشاف هذا الكنز منذ أيام عن طريق استخدام أجهزة الكشف عن المعادن، لذلك جئنا لتفقد المنطقة. لقد سمحت لنا الأجهزة بالعثور على عدد كبير من العملات المعدنية وسط الأتربة".

وحتى الآن، تمّ العثور على 2000 قطعة نقدية، إضافة إلى عشرات الأسلحة الفريدة، التي وضعها الخبراء قيد الدراسة، للتعرف على الحقبة التاريخية التي تنتمي إليها.