رب ضارة نافعة.. اكتشاف 2000 قطعة ذهبية في المجر بعد انحسار قياسي في مياه نهر الدانوب

تم العثور على آلاف القطع النقدية الذهبية والفضية والأسلحة على ضفاف نهر الدانوب بالقرب من إيرد، التي تبعد بحوالي 20 كيلومترا من العاصمة المجرية بودابست. هذا الاكتشاف يعود أساسا إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب.
وعن هذا الاكتشاف قالت كاتالينا كوفاكس، رئيسة قسم الآثار بمتحف فيرينسي: "تمّ اكتشاف هذا الكنز منذ أيام عن طريق استخدام أجهزة الكشف عن المعادن، لذلك جئنا لتفقد المنطقة. لقد سمحت لنا الأجهزة بالعثور على عدد كبير من العملات المعدنية وسط الأتربة".
وحتى الآن، تمّ العثور على 2000 قطعة نقدية، إضافة إلى عشرات الأسلحة الفريدة، التي وضعها الخبراء قيد الدراسة، للتعرف على الحقبة التاريخية التي تنتمي إليها.
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ويفترض فريق البحث الذي يتكون من علماء آثار أنّ هذه الكنوز، ربما يكون مصدرها إحدى السفن التي غرقت في نهر الدانوب حيث أشار غابور غولياس، مدير مركز متحف فيرينسي إلى احتمال غرق سفينة في النهر خلال القرن الثامن عشر. من جهته أكد بالاز ناغي، الخبير في علم الآثار أنّ القطع الذهبية التي تمّ العثور عليها تعود إلى عهد البابا كليمنت الثاني عشر.
ولا يزال علماء الآثار والخبراء يبحثون عن المزيد من المعادن والقطع النقدية في المنطقة، مستغلين تراجع مستوى مياه الدانوب، كما يعملون على تحديد موقع غرق السفينة باستخدام طائرات من دون طيار.