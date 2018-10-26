المغنية الإيرلندية سينيد أوكونور تعتنق الإسلام وتختار اسم "شهداء"

أكدت الفنانة الأيرلندية سينيد أوكونور على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اعتناقها الإسلام. واختارت سينيد أوكونور اسم شهداء دافيت اسما جديدا لها.
وغردت أوكونور قائلة: "أعلن بأني افتخر باعتناقي الإسلام، إنها النتيجة الطبيعية لأية رحلة دينية ذكية. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام، الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى زائدة عن الحاجة. سيكون لي اسم آخر، وسيكون شهداء".
وبالفعل، لم تتأخر سينيد أوكونور التي تبلغ من العمر 51 عاما في تغيير اسمها على صفحتها في موقع تويتر إلى شهداء دافيت حيث نشرت على حسابها الجديد صورة لها وهي ترتدي الحجاب.
ووضعت سينيد أوكونور على مكان صورتها الشخصية، في حسابها، عبارة "افعلها فقط"، وهي عبارة كثيرا ما تستخدمها إحدى شركات الملابس الرياضية الأميركية شهيرة، وفوقها جملة "ارتدي الحجاب"، كما نشرت أوكونور صورتها بالحجاب مع عبارة "سعيدة".
وأضافت أوكونور على تويتر: "أعز صديقاتي، إيلين، أهدتني أول حجاب لي، وقد شعرت بقشعريرة في جميع أنحاء بدنها عندما لبسته. لن أنشر الصورة لأنها شخصية للغاية".
للتذكير، سبق وأن اعتنقت سينيد أوكونور الكاثوليكية المسيحية خلال تسعينيات القرن الماضي وغيّرت اسمها إلى مجدة دافيت.