الإيرلنديون يصوتون لاختيار رئيس للبلاد ولإبقاء أو إلغاء "التجديف" من الدستور

يبدأ الإيرلنديون الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع استفتاء حول إبقاء أو إزالة "التكفير" من الدستور.
ويتنافس ستة مرشحين على المنصب الذي يعتبر شرفيا إلى حد كبير، هم مايكل دي هيجينز (الذي يسعى لفترة أخرى)، وبيتر كاسي، وغافن دوفي، وجوان فريمان، وشين غالافر، وليادا ني رايادا.
ومع تقدمه في استطلاعات الرأي بشكل كبير قبيل التصويت، فإن فرص فوز هيجينز، 77 عاما، شبه مؤكدة، حيث يتوقع أن يفوز بفترة رئاسته الثانية التي تستمر سبع سنوات.
كما سيُسأل المصوتون فيما إذا أرادوا الإبقاء على أو إزالة كلمة "تكفير" (التجديف) من الدستور، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية ستصوت لصالح إلغائه.
وفي الوقت الحالي، فإن القانون يعاقب كل من ينشر أو يقول أمرا ما يتضمن الكفر.
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ويحق لأكثر من ثلاثة ملايين إيرلندي التصويت، والذي ينتهي عند الساعة العاشرة ليلا، فيما يبدأ الإحصاء صباح السبت.